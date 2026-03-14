Real Madrid evinde Elche'yi 4 golle geçti!

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Eflatun beyazlılar mücadeleyi 4-1 kazanarak zirve takibini sürdürdü. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Antonio Rüdiger, Federico Valverde Dean Huijsen ve Arda Güler kaydetti.



Konuk ekibin tek golünü ise Miguel Angel Moran kendi kalesine kaydetti.



Bu galibiyetle puanını 66'ya çıkaran Real Madrid maç fazlasıyla lider Barcelona ile aradaki puan farkını 1'e indirdi.



Elche ise 26 puanla 17. sırada kaldı.