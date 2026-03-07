Arda Güler, Real Madrid'in sahasında Getafe'ye 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından eleştirilen oyunculardan biriydi. İspanya'nın en ünlü spor gazetelerinden Diario AS'ta yayınlanan bir köşe yazısı ise bardağı taşıran son damla oldu. İşte milli futbolcumuz için yapılan o sert eleştiri...

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, son günlerde İspanyol basını tarafından sert eleştirilere maruz kaldı. Bu eleştirilerden en dikkat çekeni ise Frederic Hermel'den geldi. Hermel, Diario AS gazetesindeki köşe yazısı ile Arda'yı "hayal kırıklığı" olarak değerlendirdi. İşte İspanya'nın en ünlü spor gazetelerinden birinde "Güler, benim günah keçim" başlığı ile yayımlanan o yazı...

"BU KULÜPTE OYNAMAMASI GEREKEN BİR FUTBOLCU"

"Birazdan yapacağım şeyden hiç hoşlanmıyorum. Çünkü böyle yetiştirilmedim ve yarım asırlık hayatım boyunca her zaman olayların olumlu tarafını görmeye çalıştım. Ama her gerçekçi Madrid taraftarı gibi ben de pazartesi gününden beri, Getafe karşısındaki o utanç verici maçtan sonra öfkemi dizginleyemedim. Fransız biyolog, etolog ve psikolog Henri Laborit'nin ünlü çalışmaları, insanın acı veren bir durumla karşılaştığında başka birine saldırarak rahatlayabileceğini göstermiştir. Ben de tam olarak bunu yapacağım: bir günah keçisi arayarak. Bunun kolay olduğunu kabul ediyorum, ama elimde yalnızca bu köşe var (üç dört sayfalık bir alan değil). Bu yüzden Real Madrid formasını giyen ve benim öfkeli görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu işaret edeceğim."

"KÜÇÜK ANLARIN FUTBOLCUSU"

"Arda Güler'den bahsetmek istiyorum. Artık hepimiz Carlo Ancelotti'nin neden onu sevmediğini anlıyoruz. Bu oyuncu taraftar için bir işkence. Teknik ve harika bir hareket yapıyor ve sonra devamında hiçbir şey gelmiyor, ortadan kayboluyor. Sana umut veriyor, sonra da seni yüzüstü bırakıyor. Başta bunun gençliğinden ve uyum sağlayamamasından kaynaklandığını düşünüyordum ama hayır. Bu çocuk bundan fazlasını veremiyor. Küçük anların futbolcusu, ama asla büyük anların değil. Sıradaki gelsin, lütfen."

"ONA BENDEN ÇOK SÜRE VEREN BİR TEKNİK DİREKTÖR YOK"

Öte yandan La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, deplasmanda Celta Vigo'yu 90+4'te kaydedilen gol ile 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve Real Madrid'in ilk golünde Tchouameni'ye gol pasını veren Arda, dakika 65'te yerini Cesar Palacios'a bıraktı. Arda'nın kulübeye gelirken öfkeli olduğu anlar İspanyol basınında gündem olurken Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, maçın ardından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Arbeloa, "Güler'i benden daha çok oynatan bir teknik direktör olduğunu sanmıyorum. Çalışma şeklinden çok memnunum ve umarım daha uzun süre böyle devam eder. Geldiğimden beri ona güveniyorum. Palacios'u oyuna aldım çünkü Güler'in bugün yaptığı işi yapmaya daha alışkın. Madrid kazandı, hepimiz kazandık ." ifadelerini kullandı.