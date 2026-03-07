Cagliari-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Serie A'da futbol heyecanı devam ederken Cagliari-Como karşılaşması dikkat çeken maçlardan biri olacak. Üst sıraları hedefleyen Como ile ligde kalma mücadelesi veren Cagliari kozlarını paylaşacak. Como, bu sezon yaptığı yatırımların karşılığını almak isterken Serie A'da ilk dört sıraya girmeyi hedefliyor. Ayrıca takımın İtalya Kupası'nda da şampiyonluk hedefi bulunuyor. Ev sahibi Cagliari ise ligde orta sıralarda yer alıyor ve küme düşme hattından tamamen uzaklaşmak için sahaya çıkacak. Peki Cagliari-Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Serie A karşılaşmasına dair merak edilen tüm bilgiler...

CAGLIARI-COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın heyecan dolu mücadelesinde Cagliari Calcio ile Como 1907, 7 Mart 2026 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Karşılaşma saat 17:00 (TSİ)'de başlayacak ve futbolseverler bu mücadeleyi büyük bir merakla takip edecek.

MAÇ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cagliari-Como maçı, İtalya Serie A'nın resmi yayıncısı S SPORT ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Cagliari Calcio-Como 1907 maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11

Cagliari muhtemel ilk 11'i: Caprile, Ze Pedro, Dossena, Rodriguez, Palestra, Adopo, Sulemana, Folorunsho, Obert, Esposito, Semih Kılıçsoy

Como'nun muhtemel ilk 11'i: Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle, Perrone, Da Cunha, Vojvoda, Paz, Rodriguez, Douvikas

