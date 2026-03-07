Al Kholood-Al Qadsiah izle: Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Suudi Arabistan Pro Lig'de 25. hafta heyecanı Al Kholood-Al Qadsiah maçıyla devam ediyor. Zirve yarışında söz sahibi olmak isteyen Al Qadsiah, 54 puanla 4. sırada yer alırken, küme düşme tehlikesiyle boğuşan Al Kholood ise 25 puanla 14. basamakta bulunuyor. İlk yarıda 4-0'lık ağır bir yenilgi alan ev sahibi ekip, bu kez kendi taraftarı önünde sürpriz peşinde koşuyor. Al Qadsiah'ın yıldız futbolculardan oluşan hücum hattı karşısında zorlu bir sınav bekleyen Al Kholood, son haftalarda gösterdiği dirençli performansla moral bulmuş durumda. Hedefleri tamamen farklı iki ekibin kozlarını paylaşacağı kritik mücadelede galibiyet her iki takım için de hayati önem taşıyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...