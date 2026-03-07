Arsenal FA Cup’ta adını üst tura yazdırdı!

İngiltere FA Cup 5. tur maçında Mansfield Town ile Arsenal karşı karşıya geldi. Arsenal mücadeleyi 2-1 kazanarak kupada bir üst tura yükselmeyi başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Londra temsilcisi, aradığı golü ilk yarının son bölümünde buldu. 41. dakikada sahneye çıkan Chukwunonso Madueke, attığı golle Arsenal'i 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi Mansfield Town, 50. dakikada Will Evans'ın golüyle skora denge getirdi. Beraberliğin ardından oyunun kontrolünü yeniden eline alan Arsenal, 66. dakikada Eberechi Eze'nin kaydettiği golle tekrar öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Arsenal, FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırırken Mansfield Town ise kupaya veda etti.