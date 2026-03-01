Milan deplasmanda Cremonese'yi son dakikalarda bulduğu gollerle devirdi! İşte maçın özeti
Yayın Tarihi: 01.03.2026 - 16:24
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, deplasmanda Cremonese'ye konuk oldu.
Milan mücadeleyi 90. dakikada Pavlovic ve 90+4. dakikada Leao'nun attığı gollerle 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Bu sonucun ardından Milan 57 puana yükseldi. Cremonese ise 24 puanda kaldı.