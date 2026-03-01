Sassuolo-Atalanta maçı canlı anlatım için tıklayın...

Serie A 2025‑26 sezonunda Pazar gününün heyecan verici mücadelesi Sassuolo - Atalanta olacak. Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde klasik bir geri dönüşe imza attıktan sadece dört gün sonra Reggio Emilia'ya giderek ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etmeye çalışacak. Peki, Sassuolo - Atalanta maçı ne zaman ve saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bu kritik karşılaşma, her iki takım için de ligdeki pozisyonlarını güçlendirme açısından büyük önem taşıyor.

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'da heyecan dolu karşılaşmalar devam ediyor. Sassuolo - Atalanta maçı, 1 Mart Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Sassuolo ile Atalanta arasındaki Serie A maçı Türkiye'de S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

SASSUOLO - ATALANTA MAÇI CANLI TAKİP ET

