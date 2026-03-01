Savaş sebebiyle o ülkede futbola ara verildi!

İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına, bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misillemeleri nedeniyle Katar Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm lig ve turnuvaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu
Federasyondan yapılan açıklamada, ulusal düzeyde düzenlenen tüm müsabakaların ve organizasyonların "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada yeni programın daha sonra duyurulacağı kaydedildi. Bu gelişmeyle birlikte ülke futbolunda tüm resmi faaliyetler belirsiz bir süre ertelenmiş oldu.
Yayın Tarihi: 01.03.2026 - 16:35
