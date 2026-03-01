Avrupa'da en çok maaş ödeyen kulüpler açıklandı! Türkiye'den de 1 takım var

UEFA tarafından her yıl yayımlanan "Avrupa Kulüp Finansmanı ve Yatırım Görünümü" raporu, kıta futbolunda maaş harcamalarının artış eğilimini sürdürdüğünü ortaya koydu. Rapora göre birçok kulüp, kadro kalitesini yükseltme hedefi doğrultusunda ücret bütçelerini genişletirken, toplam maaş giderleri Avrupa genelinde yukarı yönlü seyrini korudu.