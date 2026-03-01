La Liga’da heyecan devam ediyor. Elche Espanyol karşılaşması futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Espanyol, 2026 yılındaki ilk galibiyetini almak için Pazar öğleden sonra Estadio Martinez Valero’da sahaya çıkacak. Peki, Elche-Espanyol maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Canlı nasıl izlenir?

Elche Espanyol maçı canlı anlatım!

La Liga'da kritik viraj: Elche - Espanyol maçı futbol gündeminde öne çıkıyor. Espanyol'un 2026'daki ilk galibiyet arayışı, Pazar günü Elche deplasmanında devam edecek. Peki, Elche - Espanyol maçı hangi kanalda, saat kaçta ve canlı nasıl izlenir? Lig tablosunda 7. sıraya gerileyen Espanyol için bu mücadele büyük önem taşırken, 17. sıradaki Elche de düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Elche-Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ELCHE - ESPANYOL MAÇI NE ZAMAN

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Elche - Espanyol maçı, 1 Mart Pazar günü oynanacak.

ELCHE-ESPANYOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Elche - Espanyol karşılaşması saat 16:00'da başlayacak. Pazar günü oynanacak mücadele, Estadio Martinez Valero'da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

ELCHE - ESPANYOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

La Liga puan tablosunda Espanyol 9. sırada yer alırken, ev sahibi Elche 17. sırada bulunuyor ve küme düşme hattının yalnızca bir puan üzerinde. Bu nedenle karşılaşma iki ekip için de büyük önem taşıyor. Özellikle Espanyol'un 2026'daki ilk galibiyet arayışı, mücadeleye ayrı bir heyecan katıyor.

ELCHE ESPANYOL MAÇI CANLI ANLATIM ÇİN TIKLAYINIZ

Elche maç günü paylaşımı

Espanyol Barcelona maç günü paylaşımı