Inter'in gollerini; 31'de Dimarco ve 70. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attı. Maçın ardından Inter ligde 67 puanla lider konumda yer alıyor. Genoa ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor.
Inter sahasında hata yapmadı!
İtalya Serie A'nın 27. haftasında lider Inter sahasında Genoa'yı 2-0 yendi. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmayı 1 gol ile tamamladı. İşte detaylar...
Futbol Haberleri
Yayın Tarihi: 01.03.2026 - 01:40
