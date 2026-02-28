Premier Lig'in 28. haftasında Anfield'da kritik bir mücadele yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında söz sahibi olmak isteyen Liverpool, 45 puanla 6. sırada yer alırken, küme düşme tehlikesiyle boğuşan West Ham United'ı ağırlıyor. Arne Slot yönetimindeki kırmızılar, üst üste gelen galibiyetlerle yakaladıkları çıkışı sürdürerek ilk 4'e yerleşmek istiyor. Öte yandan 25 puanla 18. sırada bulunan West Ham, zorlu Liverpool deplasmanından puan çıkararak düşme hattından uzaklaşmanın peşinde. Ev sahibinin yıldız kadrosu ve taraftar desteği karşısında konuk ekip, ligde kalma mücadelesinde kritik bir sınav veriyor. Anfield'daki bu heyecan dolu karşılaşma, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyebilecek önemde. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Liverpool-West Ham United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Anfield Stadium'daki kritik mücadeleyi hakem Tim Robinson yönetecek. Ev sahibi Liverpool, son haftalarda savunma disipliniyle dikkat çekiyor; kalesini son üç maçta gole kapatan Merseyside ekibi, bu istikrarı West Ham karşısında da korumak niyetinde. Takımda sakatlıktan dönen bazı kilit isimlerin ilk 11'e monte edilmesiyle hücum hattının daha da canlanması bekleniyor. Konuk ekip West Ham United cephesinde ise işler bir hayli zor; deplasman karnesi zayıf olan West Ham, Anfield'da son 10 maçtır puan alamamanın baskısını üzerinde hissediyor. İşte İngiltere'deki bu dev randevuya dair tüm detaylar...

Liverpool-West Ham United MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Liverpool-West Ham United karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Liverpool-West Ham United MAÇI HANGİ KANALDA?

Liverpool-West Ham United maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Liverpool-West Ham United MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike

West Ham United: Hermansen; Todibo, Mavropanos, Disasi; Wan-Bissaka, Fernandes, Magassa, Diouf; Bowen, Summerville; Castellanos