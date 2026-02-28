La Liga'nın 26. haftasında Vallecas'ta kritik bir mücadele yaşanacak. Düşme hattıyla flört eden Rayo Vallecano, son haftalarda galibiyete hasret kalan 26 puanlık performansıyla 15. sırada zorlu günler geçiriyor. Karşısında ise 34 puanla 8. sırada konumlanan ve Avrupa kupalarına göz kırpan Athletic Bilbao var. Teknik direktör Inigo Perez yönetimindeki ev sahibi ekip, Vallecas'taki taraftar desteğiyle puan çıkararak ligde kalma mücadelesinde rahat nefes almak isterken; Ernesto Valverde'nin çalıştırdığı Bilbao, deplasmanda 3 puan alarak üst sıralardaki rakiplerine mesaj vermek istiyor. İşte maçın yayın saati ve kanal bilgileri...

Estadio de Vallecas'taki zorlu mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Rayo Vallecano, son dönemdeki gol yollarındaki suskunluğunu Jorge de Frutos ve Isi Palazon gibi etkili silahlarıyla bozmaya çalışacak. Ev sahibi ekipte savunma hattındaki Nobel Mendy'nin performansı, Bilbao'nun tehlikeli forvetlerine karşı kritik rol oynayacak. Konuk ekip Athletic Bilbao cephesinde ise sakatlığı süren Nico Williams'ın yokluğu hücum varyasyonlarını kısıtlasa da, Inaki Williams ve Gorka Guruzeta ikilisi gol yollarında en büyük kozlar olacak. Deplasmanda son dönemde daha dirençli bir görüntü sergileyen Bask ekibi, maçın kontrolünü erkenden eline alarak sonuca gitmeyi planlıyor. İşte İspanya'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 26. haftasındaki Rayo Vallecano-Athletic Bilbao karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 16.00'da başlayacak.

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao MAÇI HANGİ KANALDA?

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Rayo Vallecano-Athletic Bilbao MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Espino; Valentin, Gumbau; Akhomach, Palazon, A Garcia; De Frutos

