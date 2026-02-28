Premier Lig'in 28. haftasında şampiyonluk yarışının kilit maçlarından biri oynanıyor. 56 puanla 2. sırada yer alan Manchester City, lider Arsenal'in 6 puan gerisinde kalmayı göze alamayarak Leeds United deplasmanına çıkıyor. Pep Guardiola'nın yıldız kadrosu, son 5 maçta 4 galibiyet alarak yakaladığı momentum ile kritik 3 puanın peşinde. Öte yandan 31 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde 15. sırada bulunan Leeds United, Daniel Farke yönetiminde son haftalarda gösterdiği performans artışıyla moralli. Ev sahibi ekip, dev rakip karşısında sürpriz bir sonuçla hem puan durumunu rahatlatmak hem de taraftar önünde moral bulmak istiyor. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek bu kritik karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...

Elland Road'daki kritik mücadeleyi hakem Peter Bankes yönetecek. Konuk ekip Manchester City'de teknik direktör Pep Guardiola, sakatlıkları süren Josko Gvardiol ve Mateo Kovacic'in yokluğunda kadroda rotasyona gidebilir; ancak Phil Foden ve Erling Haaland gibi yıldızların formda oluşu City'nin en büyük kozu. Ev sahibi Leeds United cephesinde ise sakatlığı süren birkaç isme rağmen, son haftalarda deplasmanda alınan Chelsea ve Aston Villa beraberlikleri takıma büyük bir özgüven aşılamış durumda. Daniel Farke, taraftarının önünde disiplinli bir savunma ve hızlı kontra ataklarla City'nin oyununu bozmayı hedefliyor. Şampiyonluk yarışı mı, yoksa ligde kalma mücadelesi mi ağır basacak? İşte Ada'daki dev randevuya dair tüm detaylar...

Leeds United-Manchester City MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Leeds United-Manchester City nkarşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 20.30'da başlayacak.

Leeds United-Manchester City MAÇI HANGİ KANALDA?

Leeds United-Manchester City maçı, beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Leeds United-Manchester City MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leeds United: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Foden; Semenyo, Haaland