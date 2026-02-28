La Liga'nın 26. haftasında dev kapışma! Evinde bu sezon yenilmezliğini sürdüren lider Barcelona, 61 puanla zirvede yer alırken, 51 puanla 3. sıradaki Villarreal'i Camp Nou'da ağırlıyor. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona'da Pedri'nin sakatlıktan dönüşü sevindirirken, Frenkie de Jong'un yokluğu endişe yaratıyor. Villarreal ise ligin en golcü üçüncü takımı olarak Barcelona deplasmanına çıkıyor ve Real Madrid ile arasındaki puan farkını kapatmak için kritik bir galibiyet peşinde. İspanya futbolunun iki formda ekibinin karşılaşacağı bu heyecan dolu maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde.

Barcelona-Villarreal maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spotify Camp Nou'daki bu zorlu mücadele için geri sayım başladı. Ev sahibi Barcelona, son haftalarda savunma hattındaki Eric Garcia ve Pau Cubarsi'nin uyumuyla güven tazelerken, ön alanda Lamine Yamal ve Raphinha ikilisiyle rakiplerini boğmaya devam ediyor. Ancak kart cezalısı olan sol bek Gerard Martin'in yokluğu, Joao Cancelo'ya yine ilk 11 kapısını açabilir. Konuk ekip Villarreal cephesinde ise teknik direktör, sakatlıkları bulunan Juan Foyth ve Gerard Moreno gibi kilit isimlerin yokluğunda Alberto Moleiro ve Georges Mikautadze'nin bireysel yeteneklerine güveniyor. Sezonun ilk yarısında oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçın rövanşında, futbolseverleri yine yüksek tempolu bir 90 dakika bekliyor. İşte İspanya'daki bu dev maça dair tüm detaylar...

Barcelona-Villarreal MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 26. haftasındaki Barcelona-Villarreal karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 18.15'te başlayacak.

Barcelona-Villarreal MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona-Villarreal maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona-Villarreal MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: J Garcia; Kounde, Cubarsi, E Garcia, Cancelo; Bernal, Pedri; Yamal, Fermin, Raphinha; Lewandowski

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Pepe, Comesana, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Perez