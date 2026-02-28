Galatasaray 2025-2026 retro formalarını tanıttı!
Galatasaray, 2025-2026 sezonu retro formalarını tanıttı. Kulüpten yapılan paylaşımda, "Sen sarıyla kırmızı, kalbimizin yıldızı. 25/26 Galatasaray Retro Formaları şimdi satışta." ifadeleri kullanıldı. İşte o görüntüler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
