Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Antalya'da ilk 11'de olacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. Kritik maç öncesi sarı lacivertlilere sakatlığı bulunan o futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de 3-0 mağlup olduğu rakibini İngiltere'de 2-1 mağlup etse de toplam skorda 4-2 kaybettiği için Avrupa'ya veda etti.
Fenerbahçe'ye Nottingham Forest deplasmanında galibiyeti getiren golleri 22. ile 48. (P) dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Nottingham Forest'ın tek golü ise 68. dakikada Callum Hudson-Odoi'dan geldi.
UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin son olarak ligde oynadığı Kasımpaşa maçında bilhassa savunmada yaşanan sakatlıklar can sıkmıştı.
Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında mücadeleye ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, sakatlanmış ve maça devam edememişti.
Öte Fenerbahçe'ye Jayden Oosterwolde'den müjdeli haber geldi.
Fotomaç'ın haberine göre, Nottingham Forest maçından sonra Oosterwolde'nin durumunun iyi olduğunu belirten Domenico Tedesco, Hollandalı savunmacının Hesap.com Antalyaspor maçında hazır olacağını belirtti.
Başarılı sol stoperin 1 Mart Pazar günü oynanacak Hesap.com Antalyaspor maçında ilk 11'de olması bekleniyor.