Premier Lig'in 28. haftasında Newcastle United ile Everton kozlarını paylaşıyor. St James' Park'ta oynanacak kritik mücadelede 36 puanla 11. sırada yer alan ev sahibi Newcastle, Eddie Howe yönetiminde taraftarı önünde galibiyet alarak Avrupa kupalarına katılım umutlarını canlı tutmak istiyor. Rakip Everton ise 37 puanla 9. sıradan maça çıkıyor ve David Moyes yönetiminde deplasman galibiyetiyle ilk 10'daki konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. İki takım arasındaki sadece 1 puanlık fark, maçı daha da heyecanlı kılıyor. İşte Newcastle United-Everton maçının tüm detayları.

Newcastle United-Everton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

St. James' Park'taki zorlu karşılaşmayı tecrübeli hakem Stuart Attwell yönetecek. Ev sahibi Newcastle United'da sakatlıklar can sıkmaya devam ediyor; özellikle orta sahada Bruno Guimaraes ve savunmada Fabian Schar'ın yokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Ancak Anthony Gordon ve Sandro Tonali gibi isimlerin formda oluşu, hücum hattında Newcastle'ın en büyük kozu olacak. Konuk ekip Everton cephesinde ise Jack Grealish'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacak olması hücum opsiyonlarını kısıtlasa da, Thierno Barry ve Iliman Ndiaye gibi isimlerin son haftalardaki yükselen grafiği teknik direktör David Moyes'in elini güçlendiriyor. İşte Ada'daki bu önemli randevuya dair tüm detaylar...

Newcastle United-Everton MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 28. haftasındaki Newcastle United-Everton karşılaşması, 28 Şubat 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele Türkiye Saati ile 18.00'de başlayacak.

Newcastle United-Everton MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle United-Everton maçı, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Newcastle United-Everton MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Gueye; Armstrong, Dewsbury-Hall, Ndiaye; Barry