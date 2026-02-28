Bournemouth-Sunderland MAÇI İZLE | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'in 28. haftasında Bournemouth, sahasında Sunderland'i ağırlıyor. 38 puanla 8. sırada yer alan ve son 7 maçta yenilgi yüzü görmeyen ev sahibi, Avrupa kupalarına katılım hayallerini sürdürüyor. Andoni Iraola yönetimindeki takım, iç sahada Tottenham ve Liverpool gibi devleri yenerek formda olduğunu kanıtladı. Karşısında ise 36 puanla 12. sırada bulunan ve ligde üst üste 3 mağlubiyet alan Sunderland yer alıyor. Güney sahilindeki bu kritik maç, ev sahibi için üst sıralara tırmanma, konuk ekip için ise kötü gidişata son verme fırsatı sunuyor. Bournemouth-Sunderland maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri haberimizde...