RB Leipzig-Borussia Dortmund canlı yayın: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Bundesliga'da kritik randevu! Şampiyonluk yarışında lider Bayern Münih'i 6 puan farkla takip eden Borussia Dortmund, Leipzig deplasmanında zorlu bir sınavla karşı karşıya. 40 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi bileti için mücadele eden RB Leipzig, kendi sahasında Dortmund'u ağırlayacak. Leipzig Stadium'da oynanacak bu kritik maçta Dortmund, şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için puan kaybetmeme derdinde. Öte yandan ev sahibi Leipzig ise ilk 4'e yükselme hedefiyle sahaya çıkacak. Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşmanın maç saati, yayın bilgileri, muhtemel 11'ler ve son dakika sakatlık gelişmeleri haberimizde...