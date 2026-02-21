Union Berlin-Bayer Leverkusen maçı izle: Saati, kanalı ve ilk 11'leri!

Bundesliga'da heyecan dolu bir mücadeleye hazır olun! Union Berlin, 23. hafta karşılaşmasında evinde Bayer Leverkusen'i konuk ediyor. Ligde 10. sırada yer alan başkent ekibi, taraftarının desteğiyle üst sıralara yükselmeyi hedeflerken; 6. sıradaki Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi hayalini sürdürmek için kazanmak zorunda. 25 puanlık Union Berlin ile 39 puanlık Leverkusen arasındaki bu kritik maç, her iki takım için de sezonun kaderini belirleyebilir. Peki Union Berlin Bayer Leverkusen maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?