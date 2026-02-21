Wolfsburg-Augsburg maçı CANLI izle: Saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında kritik bir düşme hattı mücadelesi yaşanıyor. Wolfsburg, evinde Augsburg'u ağırlayacağı maçta puanlar için savaşacak. 20 puanla 15. sırada yer alan ve düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunan ev sahibi Wolfsburg, bu karşılaşmayı kazanarak rahat bir nefes almak istiyor. 25 puanla 11. sıradaki Augsburg ise rakibi karşısında alacağı galibiyetle orta sıraya yerleşmeyi hedefliyor. Her iki takım için de büyük önem taşıyan maçın yayın saati, kanalı ve takımlardaki son dakika gelişmeleri haberimizde...