Olay adam Rafa Silva Benfica'yı da karıştırdı!

Sezon başında yaşanan krizin ardından devre arasında Beşiktaş'tan eski kulübü Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Portekiz'de de tartışılan isim oldu. Portekiz basını yıldız futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan ara transfer döneminde olaylı şekilde ayrılarak Benfica'ya transfer olan Rafa Silva hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekiz basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. A Bola'da yer alan habere göre; Rafa Silva, takımda olumlu havadan çok olumsuz bir hava yarattı. 1-0 kaybedilen Real Madrid maçı sonrası, fiziksel açıdan çok geri planda kalan Portekizli oyuncu etkisizdi ve haberde gereksiz bir transfer olduğunun altı çizildi.

Rafa Silva Benfica formasını şimdiye kadar 5 maçta giyerken takımına herhangi bir gol veya asist katkısı sağlayamadı.

