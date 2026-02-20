Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına konuk olacak Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber geldi.
Nijeryalı yıldız, sağ dizindeki ağrıları nedeniyle Konya ekibiyle oynanacak mücadelenin kadrosuna alınmadı.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır." ifadelerine yer verildi.
✈️ T. Konyaspor maçı kamp kadromuz. #KNYvGS— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 20, 2026
ℹ️ Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak T. Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır. pic.twitter.com/f8pMPGqryw