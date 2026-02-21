La Liga'nın 25. haftasında Real Sociedad, Reale Arena'da ligin son sırasındaki Real Oviedo ile karşı karşıya geliyor. 31 puanla 9. sırada bulunan ev sahibi ekip, iç sahada galibiyetle üst sıralara yükselmeyi hedeflerken, 16 puanla küme düşme hattındaki Oviedo sürpriz peşinde. Sociedad'ın istikrarlı ev performansı karşısında misafir ekibin zorlu görevi var. Maçın yayın saati, kanalı ve iki takımın muhtemel 11'leri futbolseverlerin merakla beklediği konular arasında. La Liga'da kritik öneme sahip bu karşılaşmanın tüm detayları haberimizde...

Real Sociedad-Real Oviedo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Reale Arena'da oynanacak bu önemli mücadele için nefesler tutuldu. Ev sahibi Real Sociedad, son haftalarda yaşadığı istikrarsız sonuçlara son verip Avrupa kupaları yarışına yeniden dahil olmak için sahaya çıkıyor. Bask ekibinde Brais Mendez ve Mikel Oyarzabal gibi kilit isimlerin performansı galibiyet yolunda belirleyici olacak. Öte yandan, ligin 20. sırasında bulunan Real Oviedo, savunma hattındaki büyük boşlukları kapatıp San Sebastian deplasmanından puanla dönerek nefes almanın peşinde. Konuk ekipte sakatlığı süren birkaç önemli ismin yokluğu teknik direktörü düşündürürken, Sociedad'da eksik oyuncuların takıma dönmesiyle kadro derinliği artmış durumda. İşte Real Sociedad-Real Oviedo maçının detayları...

Real Sociedad-Real Oviedo MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 23. haftasındaki Real Sociedad-Real Oviedo mücadelesi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak.

Real Sociedad-Real Oviedo MAÇI HANGİ KANALDA?

Reale Arena'daki heyecan dolu randevu, Türkiye'de canlı olarak S Sport ve S Sport Plus ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

Real Sociedad-Real Oviedo MUHTEMEL 11'LER

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Martin, Caleta-Car, Gomez; Gorrotxategi, Turrientes; Guedes, Soler, Marin; Oyarzabal

Real Oviedo: Escandell; Vidal, Carmo, Bailly, Lopez; Fonseca, Sibo; Hassan, Reina, Chaira; Vinas