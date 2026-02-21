Canlı izle: Köln-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 23. haftasında kritik bir mücadele yaşanıyor. Sezonun sürpriz takımı Hoffenheim, 45 puanla üçüncü sıradaki yerini korumak ve Şampiyonlar Ligi bileti için önemli bir adım atmak amacıyla Köln deplasmanına çıkıyor. Ev sahibi Köln ise 23 puanla 12. sırada bulunuyor ve istikrar arayışını sürdürüyor. Taraftar desteğiyle çıkış yakalamak isteyen Köln, ligde kalma mücadelesinde kritik puanlar peşinde. Hoffenheim'ın bu sezonki başarılı performansı ve Köln'ün kendi sahasındaki mücadelesi, maçı iki farklı hedef için önemli kılıyor. Maça dair tüm detaylar, muhtemel 11'ler ve son dakika gelişmeleri haberimizde...