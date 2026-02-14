Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’nın 24. haftasında küme hattını yakından ilgilendiren kritik bir karşılaşma sahne alacak. Sevilla, kendi evinde Deportivo Alaves’i ağırlayacak. Teknik Direktör Matias Almeyda yönetimindeki Sevilla, son 2 haftadır yüzünü güldüremedi. 25 puanla 14. sırada bulunan Endülüs ekibi, taraftarı önünde kazanarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Averajla rakibinin hemen gerisinde yer alan Alaves’te ise Eduardo Coudet ve öğrencileri, deplasmandan puan ya da puanlarla dönerek üst basamaklara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Sevilla-Deportivo Alaves maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?