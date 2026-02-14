Lille-Brest maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Ligue 1’de 22. haftada, Lille ile Brest kozlarını paylaşıyor. Teknik Direktör Bruno Genesio yönetimindeki Lille, 33 puanla 6. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyete uzanmak ve üst sıralara doğru yeniden yükselişe geçmek istiyor. Brest cephesinde ise Eric Roy ve öğrencileri sahada olacak. 26 puanla 12. basamakta yer alan konuk ekip, deplasmandan puan ya da puanlarla ayrılarak sıralamada yukarı tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Lille-Brest maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?