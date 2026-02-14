Real Madrid-Real Sociedad maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga’nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da Real Sociedad’i ağırlayacak. Teknik Direktör Alvaro Arbeloa yönetimindeki Madrid ekibi, 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Eflatun-beyazlılar bu mücadeleyi kazanarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmanın planlarını yapıyor. 31 puanla 8. sırada bulunan Real Sociedad ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. Öte yandan gözler bir kez daha Arda Güler’de olacak. Peki, Real Madrid-Real Sociedad maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?