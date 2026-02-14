Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, tüm oyuncuları stadyuma uğurlarken Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak ilgilendi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.

Dev derbi öncesi sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, tüm futbolcuları stadyuma uğurlarken Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak ilgilendi.

Başkan Saran'ın, Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak konuştuğu ve destek verdiği görüntüleri kameralara yansıdı.

İŞTE O ANLAR: