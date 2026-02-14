Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak.
Dev derbi öncesi sarı lacivertlilerin başkanı Sadettin Saran, tüm futbolcuları stadyuma uğurlarken Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak ilgilendi.
Başkan Saran'ın, Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak konuştuğu ve destek verdiği görüntüleri kameralara yansıdı.
İŞTE O ANLAR:
KEREM'E ÖZEL İLGİ!— Fotomaç (@fotomac) February 14, 2026
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, tüm oyuncuları stadyuma uğurlarken; Kerem Aktürkoğlu ile özel ilgilendi. https://t.co/ceHZ5qxWWR pic.twitter.com/b9Dt2rIdFf