Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

Saudi Pro League’de 21. hafta heyecanı, haftanın öne çıkan karşılaşmalarından biriyle devam ediyor. Al Fateh SC sahasında Al Nassr FC’yi ağırlayacak. Deplasman ekibi Al Nassr, üst üste 7. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürmenin peşinde. Formda görüntüsüyle dikkat çeken ekip, kritik virajda puan kaybı yaşamak istemiyor. Ev sahibi Al Fateh ise 24 puanla 10. sırada bulunuyor. Taraftarı önünde kazanarak 6 maçtır süren galibiyet hasretine son vermeyi hedefleyen ekip için bu mücadele büyük önem taşıyor. Peki, Al Fateh-Al Nassr maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?