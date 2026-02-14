Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Maç öncesi sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Amacımız maçı kazanmak. Oyuncular iyi antrenman yaptılar. İyi hislere sahibiz. İsmail bu göreve alışık. N'Golo alışık. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Maçı kazanmaya hazırız."

"Bizler topun bizde kalmasını istiyoruz. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. İlk hatları tempolu. Augusto şiddetli baskı yapıyor, Muçi baskı yapıyor, bekleri önde baskı yapıyor. Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz. Zaman zaman kısa, zaman zaman uzun paslar yapacağız. Bu kalitemiz var. Maça hazırız. Yapmamız gereken odaklanmak, duygusal kontrole sahip olmak ve sadece saha içine motive olmak."