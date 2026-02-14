Ligue 1’de 22. hafta kapsamında gözler, Paris FC ile Lens arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Teknik Direktör Stephane Gilli yönetimindeki Paris ekibi, 22 puanla 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi takım, alt sıralardan uzaklaşmak ve sezonun geri kalanına daha güvenli bir konumda girmek için sahasında galibiyet arayacak.Konuk ekipte ise Pierre Sage ve öğrencileri 49 puanla 2. basamakta bulunuyor. Zirve takibini sürdüren Lens, deplasmanda hata yapmadan 3 puanı alarak liderlik yarışında iddiasını korumak istiyor. Peki, Paris FC-Lens maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

PARIS FC-LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ligue 1'de 22. haftada oynanacak Paris FC-Lens maçı 14 Şubat Cumartesi günü saat 23.05'te başlayacak.

PARIS FC-LENS MAÇI HANGİ KANALDA?

Stade Jean Bouin'de oynanacak Paris FC-Lens maçı beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.