Trabzonspor'dan Oscar Cardozo'ya plaket!

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Bordo mavililerin davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen Fırtına'nın eski yıldızı Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Trabzonspor'un davetlisi olarak kente gelerek Fenerbahçe karşılaşmasını izleyen bordo-mavili ekibin eski futbolcusu Oscar Cardozo'ya kulübe verdiği emekten dolayı başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket verildi. Cardozo, plaketi aldıktan sonra taraftarları "Bize her yer Trabzon" diyerek selamladı.