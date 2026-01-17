Lens-Auxerre CANLI YAYIN | Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ligue 1'de heyecan dorukta! Ligin 18. haftasında ikinci sıradaki Lens, kendi evinde düşme hattındaki Auxerre ile karşı karşıya geliyor. 40 puanla PSG'nin hemen arkasında yer alan ve tam 7 maçtır galibiyetten başka sonuç bilmeyen Lens, taraftarı önünde bu muhteşem seriyi sürdürmeyi hedefliyor. Öte yandan, sadece 12 puanla ligde 17. sırada bulunan ve son 3 maçını kaybeden Auxerre, dev rakip karşısında sezonun en büyük sürprizini yaparak puanla dönmek istiyor. Zirve yarışında kritik bir konumda olan Lens için bu maç, liderlik hesapları açısından büyük önem taşıyor. Peki Lens-Auxerre maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları ve muhtemel 11'ler.