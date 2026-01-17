Trendyol Süper Lig'de 17 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmaların VAR odası görevlendirmeleri belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre; RAMS Başakşehir-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinin VAR hakemi Sarper Barış Saka, AVAR hakemi ise Murat Altan oldu. Galatasaray-Gaziantep FK mücadelesinde ise VAR hakemi olarak Alper Çetin, AVAR hakemi olarak Candaş Elbil görevlendirildi.