Lookman transferinde flaş gelişme! F.Bahçe ve G.Saray'ın ardından...
Son dakika FB-GS haberleri: Süper Lig'in dev takımları Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ara kış transfer döneminde kadrosunda mutlak olarak görmek istedikleri Ademola Lookman hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Ara kış transfer dönemi başladığından beri, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın en önemli hedeflerinden bir tanesi Ademola Lookman.
Atalanta'da futbol kariyerine devam eden Nijeryalı oyuncu, ara transferin en gözde isimlerinden bir tanesi.
Lookman'ın da içinde bulunduğu takım ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Nijerya'nın, yarı finalde elenmesinin ardından transfer sürecinin daha da hareketlenmesi bekleniyor.
Lookman hakkındaki hareketliliğin, yalnızca Türkiye ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
Fichajes'in haberine göre Napoli, 28 yaşındaki oyuncu için bir transfer girişimine hazırlanıyor.
İtalyan kulübü, oyuncusunu serbest bırakmak için yaklaşık 40 milyon Euro talep eden Atalanta'yı ikna etmek adına şimdiden net ve yapılandırılmış bir plan belirledi.
Hücum hattını kesin olarak güçlendirmek isteyen Serie A ekibi, gerekli fonları yaratmak ve Atalanta'nın finansal taleplerini zorlanmadan karşılamak için birkaç oyuncu satışı yapmayı planlıyor.
Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maça çıkan Lookman, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON) Victor Osimhen ile aynı takımda yer alan Lookmanlı Nijerya, yarı finalde Fas'a penaltılar sonucu elenmişti. AFCON'da oynanan 6 maçın 5'inde görev alan 28 yaşındaki oyuncu, turnuvayı 3 gol ve 4 asistle tamamladı.