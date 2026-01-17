Galatasaray'da Fofana çıkmazı! O rakamı ödemeye hazırlar
Galatasaray'ın Milano çıkarmasında gündeme gelen isimlerden biri de orta saha oyuncusu Youssouf Fofana'ydı. Sarı-kırmızılılar, Fransız yıldız için tüm imkanlarını seferber etmeye hazırlanırken dikakt çeken bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri
Ara transfer dönemi çalışmalarını büyük bir gizlilik ve titizlik ile sürdüren Galatasaray, listesinde yer alan yıldız oyuncular ve temsilcileri ile görüşmek üzere yönünü İtalya'ya dönmüştü.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile birlikte Milano'ya çıkarma yapan sarı-kırmızılılarda hedef, İtalya'dan özellikle orta saha bölgesi için anlaşacağı bir isim ile dönmekti.
Bu doğrultuda temasların sürdüğü isimlerden biri Youssouf Fofana'ydı. AC Milan'ın Fransız yıldızı ile ilgili süren pazarlıklarda dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Cimbom, 27 yaşındaki futbolcu için 30 milyon euro'yu gözden çıkardı. Öte yandan sarı-kırmızılıların henüz bir resmi teklif iletmediği açıklandı.
Resmi teklifin Serie A temsilcisine iletilmeme sebebinin ise oyuncu tarafı ile henüz bir anlaşmaya varılamamış olması. Yıllık 5.5 milyon euro maaş teklif edilen Fofana'nın Milan'da kalmak istediği kaydedildi.
Fofana'nın şampiyonluk yarışında Massimiliano Allegri'yi yalnız bırakmak istemediği ve Galatasaray ile süregelen görüşmelerde rakamları yukarıya çekerek süreci çıkmaza soktuğu öne sürüldü.
Fofana için ayrıca Ligue 1'in köklü ekiplerinden Olympique Marsilya'nın da devrede olduğu ortaya çıktı.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından sarı-kırmızılı yönetimin görüşmeleri durdurmasının an meselesi olduğu belirtilirken Teun Koopmeiners'a yoğunlaşma ihtimallerinin arttığı aktarıldı.
Bu sezon Serie A'da Milan forması ile 18 maça çıkan Fofana, 1.279 dakika sahada kaldı.
Fransız futbolcu bu mücadelelerde 1 kez fileleri havalandırırken 2 kez golü getiren pası kaydetti.