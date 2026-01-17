CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Al Ittihad'dan F.Bahçe'ye Kante cevabı! Al Ittihad'dan F.Bahçe'ye Kante cevabı! 14:24
G.Saray'dan Fofana'ya flaş teklif! G.Saray'dan Fofana'ya flaş teklif! 14:10
Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! Fenerbahçe'de ayrılık resmileşti! 13:47
Napoli, En-Nesyri anlaşması için yakın! Napoli, En-Nesyri anlaşması için yakın! 13:19
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! G.Saray maçının VAR'ı açıklandı! 12:17
Özbek'ten dikkat çeken açıklama Özbek'ten dikkat çeken açıklama 12:09
Daha Eski
"Osimhen %100 gider!" "Osimhen %100 gider!" 10:40
Nuno Tavares'e yeni talip! Nuno Tavares'e yeni talip! 10:15
Lookman transferinde yeni talip! Lookman transferinde yeni talip! 09:46
Galatasaray-Gaziantep FK maçı bilgileri Galatasaray-Gaziantep FK maçı bilgileri 09:03
F.Bahçe'de 3 ayrılık daha! Kulüp bulmaları söylendi F.Bahçe'de 3 ayrılık daha! Kulüp bulmaları söylendi 22:34
Kante İstanbul'a geliyor! İşte o tarih Kante İstanbul'a geliyor! İşte o tarih 22:20
G.Saray'dan Fofana'ya flaş teklif!
G.Saray maçının VAR'ı açıklandı!
Tüm vücut geliştirme hareketleri
Süper Loto sonuçları belli oldu! 15 Ocak