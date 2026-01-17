Rio Ferdinand'dan Osimhen hakkında transfer açıklaması!
Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United ve İngiliz futbolu efsanesi Rio Ferdinand, kendi podcast programında Victor Osimhen'in transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ferdinand, o kulüpten teklif yapıldığı takdirde Nijeryalı oyuncunun ayrılmasının kesin olduğu savundu. İşte detaylar...
Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kendi podcast programında Victor Osimhen hakkında övgüyle bahseden ifadeler kullandı ve üst düzey Avrupa kulüplerinin neden onun için daha kararlı adımlar atmadığını sorguladı.
Ferdinand, "Victor Osimhen gol atmayı seviyor, kalbiyle oynuyor ve sahada her şeyini veriyor," dedi ve ekledi: "Bu transfer döneminde büyük kulüplerin onun için devreye girmemesine şaşırdım."
"YÜZDE 100 GİDER"
İngiliz eski oyuncu, fırsat doğması halinde Osimhen'in Old Trafford'a taşınma isteği konusundaki tam güvenini dile getirdi: "Osimhen United'a gelecektir. Eğer United, Osimhen'i almayı teklif ederse, yüzde 100 gider." şeklinde konuştu.
Rio Ferdinand'ın programdaki konuğu, ülkemizde Kayserispor forması da giymiş olan Asamoah Gyan'dı. Ganalı eski oyuncu da kulübün büyüklüğüne ve güvenilir bir golcüye olan ihtiyacına işaret ederek, Manchester United'ın Nijeryalı forvet için doğru hedef olabileceğini öne sürdü.
Gyan, "Umarım, ben de Manchester United'ı hissediyorum; sadece kulübün tarihi ve her şeyden dolayı gelmek isterse doğru yer orası." dedi.