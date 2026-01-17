Haberler Galatasaray Haberleri Rio Ferdinand'dan Osimhen hakkında transfer açıklaması!

Rio Ferdinand'dan Osimhen hakkında transfer açıklaması! Son dakika Galatasaray haberleri: Manchester United ve İngiliz futbolu efsanesi Rio Ferdinand, kendi podcast programında Victor Osimhen'in transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Ferdinand, o kulüpten teklif yapıldığı takdirde Nijeryalı oyuncunun ayrılmasının kesin olduğu savundu. İşte detaylar...







Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, kendi podcast programında Victor Osimhen hakkında övgüyle bahseden ifadeler kullandı ve üst düzey Avrupa kulüplerinin neden onun için daha kararlı adımlar atmadığını sorguladı.

Ferdinand, "Victor Osimhen gol atmayı seviyor, kalbiyle oynuyor ve sahada her şeyini veriyor," dedi ve ekledi: "Bu transfer döneminde büyük kulüplerin onun için devreye girmemesine şaşırdım."