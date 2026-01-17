Fakat Napoli'nin bu transferi bitirebilmesi için sadece Fenerbahçe ile anlaşması yeterli değil. İtalyan kulübünün bütçe kısıtlamaları nedeniyle sattığı kadar alması ve elindeki yıldızlardan birkaçıyla vedalaşması gerekiyor. Bu noktada da devreye Galatasaray ve Beşiktaş'ı ilgilendiren isimler giriyor.