Napoli, Fenerbahçe ile En-Nesyri anlaşmasına yakın! İşte o tarih
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ara transfer döneminde Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Napoli ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat etti. Sarı-lacivertli formayı giyen Faslı oyuncunun, transfer görüşmeleri için o tarihte İtalyan devi ile görüşeceği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri, kış transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri.
Sarı-lacivertlilerde beklenen patlamayı yapamayan Faslı yıldız için İtalyan devi Napoli, resmi kiralama teklifini Fenerbahçe'ye iletti.
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Napoli, En-Nesyri'yi sezon sonuna kadar kiralamak için Fenerbahçe'ye yaklaşık 5 milyon Euro (kiralama bedeli + oyuncunun kalan maaşı) bedelinde bir paket sundu.
Fakat Napoli'nin bu transferi bitirebilmesi için sadece Fenerbahçe ile anlaşması yeterli değil. İtalyan kulübünün bütçe kısıtlamaları nedeniyle sattığı kadar alması ve elindeki yıldızlardan birkaçıyla vedalaşması gerekiyor. Bu noktada da devreye Galatasaray ve Beşiktaş'ı ilgilendiren isimler giriyor.
Bu isimlerden bir tanesi Noa Lang. Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Hollandalı yıldız, Serie A'da aradığını bulamadı. Eğer Napoli, Noa Lang'ı 27 milyon Euro civarında bir bedelle Galatasaray'a veya son talibi Roma'ya satarsa, En-Nesyri operasyonu için gerekli finansal alan anında açılacak.
Napoli'nin elden çıkarmaya sıcak baktığı bir diğer isim ise 2.01'lik dev kule Lorenzo Lucca. Abraham'ın gidiş ihtimali ardından Beşiktaş'ın gündemine gelen İtalyan forvet için yalnızca siyah-beyazlılar değil, Simone Inzaghi'nin yönettiği Al-Hilal ve Jose Mourinho'nun başında olduğu Benfica da devrede. Hatta Al-Hilal'in Lucca karşılığında Marcos Leonardo'yu takas olarak önerdiği konuşuluyor.
Napoli'nin Youssef En-Nesyri dışında listesinde bulunan bir diğer isimse Evan Ferguson. Brighton'dan kiralık olarak Roma'nın yolunu tutan İrlandalı golcü için Napoli'nin hamle yapabileceği gelen bilgiler arasında.
En-Nesyri ise odağını Afrika Uluslar Kupası'nda oynanacak final maçı için çevirmiş durumda. Pazar günü Senegal karşısında oynanacak müsabakanın ardından Napoli'nin En-Nesyri ile görüşmesi bekleniyor.
Afrika Uluslar Kupası'nın bitişi sonrası görüşmelere başlaması beklenen iki tarafın, pazartesi günü bir araya geleceği ve transferi sonlandırabileceği ifade edildi.