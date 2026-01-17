Bundesliga’da 18. hafta heyecanı, RB Leipzig ile Bayern Münih arasında oynanacak kritik mücadeleyle doruğa çıkıyor. Vincent Kompany yönetiminde şampiyonluk hedefi doğrultusunda yoluna kararlılıkla devam eden Bayern Münih, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek puanını 50’ye çıkarmanın planlarını yapıyor. Sahasında güçlü rakibine karşı sürpriz bir sonuca imza atmak isteyen ve 32 puanla üçüncü sırada bulunan Leipzig ise alacağı puanlarla zirve yarışındaki iddiasını canlı tutmayı hedefliyor. Peki, RB Leipzig-Bayern Münih maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında oynanacak RB Leipzig-Bayern Münih maçı 17 Ocak Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI HANGİ KANALDA?

Red Bull Arena'da oynanacak RB Leipzig-Bayern Münih maçı S Sport Plus ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

RB LEIPZIG-BAYERN MUNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

RB Leipzig: Gulacsi; Nedeljkovic, Orban, Lukeba, Raum; Schlager, Seiwald, Baumgartner; Maksimovic, Harder, Gomis

Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Ito; Pavlovic, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane