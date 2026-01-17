Sarı-lacivertlilerde yönetim, deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlarken sürecin tamamlanması için Al Ittihad'in onayı bekleniyor.

Fransız oyuncuyu sembolik bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ikinci kez Suudi Arabistan'a çıkarma yaptı ancak beklenmedik bir tavırla karşılaştı.