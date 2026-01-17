Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Beşiktaş ve Galatasaray, orta sahadaki sertliği artırmak için gözünü Premier Lig'e dikti.
Crystal Palace forması giyen Kolombiyalı "pres makinesi" Jefferson Lerma, her iki kulübün de transfer listesine yerleşti.
Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Beşiktaş ile anlaşmaya çok yaklaşan ancak kulübü Palace'ın son andaki vetosuyla İngiltere'de kalan 31 yaşındaki futbolcu için şartlar artık değişti.
Fusball Transfers'te yer alan habere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda bu transferi bitirmek için bizzat Londra'ya çıkarma yapmaya hazırlandığı belirtiliyor.
Galatasaray da Kolombiyalı yıldızla doğrudan temas kurmuş durumda. Sarı-kırmızılılar, Lerma'nın tecrübesinden faydalanarak orta saha rotasyonuna elit bir "6 numara" eklemeyi hedefliyor.
İngiliz kulübünde teknik direktör Oliver Glasner ve kaptan Marc Guehi'nin ayrılıklarının kesinleşmesiyle başlayacak büyük değişimde, Lerma'nın da bileti kesildi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Palace'ın bir yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da, Lerma'nın takımdan ayrılma isteği sebebiyle bu opsiyonun kullanılmayacağı öğrenildi.
Transferin normal şartlarda yazın gerçekleşmesi beklense de, her iki Türk kulübünün de Ocak ayı bitmeden bu işi bitirmek için Palace'ın kapısını çalabileceği ifade ediliyor.
Bu sezon Crystal Palace formasıyla 30 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 4 asistlik performans sergiledi. Kolombiyalı yıldızın piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.