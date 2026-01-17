Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncu için Palace'ın bir yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da, Lerma'nın takımdan ayrılma isteği sebebiyle bu opsiyonun kullanılmayacağı öğrenildi.

Transferin normal şartlarda yazın gerçekleşmesi beklense de, her iki Türk kulübünün de Ocak ayı bitmeden bu işi bitirmek için Palace'ın kapısını çalabileceği ifade ediliyor.