Ligue 1'de heyecan dolu bir karşılaşma yaşanıyor! 18. haftanın dikkat çeken maçında Angers, kendi evinde Marsilya'yı konuk ediyor. Ev sahibi Angers, 22 puanla 10. sırada yer alırken, son haftalarda iç sahada gösterdiği performansla rakiplerini şaşırtmaya devam ediyor. Karşısında ise 32 puanla 3. sırada bulunan ve şampiyonluk yarışında önemli bir konumda olan Marsilya var. Roberto De Zerbi'nin çalıştırdığı Marsilya, deplasmandaki başarılı serisini sürdürerek 2026'nın ilk galibiyetini almak istiyor. Angers'in sürpriz yapma potansiyeli ve Marsilya'nın zirve hedefi, maçı iki kat daha çekici kılıyor. İşte Angers-Marsilya maçının tüm detayları, muhtemel 11'ler ve canlı yayın bilgileri...

Angers-Marsilya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Stade Raymond Kopa'daki Angers-Marsilya mücadelesi, her iki takımın da AFCON (Afrika Uluslar Kupası) sonrası şekillenen kadrolarıyla dikkat çekiyor. Ev sahibi Angers'te Herve Koffi'nin takıma geri dönmesi savunma derinliğini artırırken, hücumda 4 gollü genç yetenek Sidiki Cherif ev sahibinin en büyük kozu olacak. Konuk ekip Marsilya cephesinde ise teknik direktör De Zerbi, bu sezon 11 golle fırtına gibi esen Mason Greenwood ve tecrübeli golcü Pierre-Emerick Aubameyang liderliğinde hücum hattını kuruyor. Savunmada Benjamin Pavard ve Facundo Medina gibi isimlerin istikrarı, Marsilya'yı favori konumuna taşısa da, Angers'in son 5 iç saha maçında sadece 1 kez mağlup olması maçın zorluk derecesini artırıyor. Peki Angers-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Angers-Marsilya MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Angers-Marsilya maçı, 17 Ocak Cumartesi günü, Türkiye saati ile 23.05'te başlayacak.

Angers-Marsilya MAÇI HANGİ KANALDA?

Ruddy Buquet'nin düdüğüyle start alacak karşılaşma, beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Angers-Marsilya MUHTEMEL 11'LER

Angers: Koffi; Arcus, Bamba, Lefort, Sinate; Courcoul, Belkebla; Capelle, Mouton, Sbai; Cherif

Marsilya: Rulli; Pavard, Egan-Riley, Medina; Weah, O'Riley, Hojberg, Palmieri; Greenwood, Paixao, Aubameyang