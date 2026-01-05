Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya ile Mozambik kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada Victor Osimhen'in, takım arkadaşı Ademola Lookman'a yaptığı hareket büyük tartışma yarattı. Osimhen'in maç içindeki bir pozisyon sonrası Lookman'ın üzerine yürüyüp bağırması kameralara yansıdı.

TARAFTARLARDAN OSIMHEN'E ELEŞTİRİ VE DESTEK

Maçta tribünleri dolduran Nijeryalı taraftarlar Osimhen'i ıslıklarken sosyal medyada da Osimhen'in bu tavrı eleştirildi.

Nijeryalı taraftarlar bu anı içeren videoların altına "Osimhen sahada önüne gelene bağırıyor", "Lookman sahanın her yerinde ve senden daha iyi oynuyor", "Osimhen'in bu tavrını anlamak mümkün değil" şeklinde yorumlarda bulundu.



Öte yandan, bazı taraftarlar ise Osimhen'i haklı buldu ve "Onu suçlamıyorum, Lookman'ın pas vermesi gerekirdi" ve "Osimhen kızgın olmakta haklı. Lookman bencillik yaptı ve pas vermedi" şeklinde yorumlar yaptı.

İŞTE O ANLAR:

NİJERYA FARKLI KAZANDI

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf 4-0'lık skorla Nijerya oldu.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Ademola Lookman, 25 ve 47'de Victor Osimhen ve 75. dakikada Akor Adams kaydetti.



Nijerya'da Galatasaray forması giyen Osimhen 68 dakika sahada kalırken, Beşiktaş formaso giyen Wilfried Ndidi ise 83 dakika sahada kaldı. Trabzonsporlu Paul Onuachu ise 86. dakikada oyuna dahil oldu.