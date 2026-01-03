Monaco-Lyon maçı CANLI İZLE | Saati, kanalı ve tüm detayları!

Fransa Ligue 1'de heyecan dorukta! Monaco, Stade Louis II'de ezeli rakibi Lyon'u ağırlıyor. Sezonun ilk yarısında hayal kırıklığı yaratan ve son 6 maçta 5 yenilgi alan Monaco, 23 puanla 9. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar, 2025'e galibiyetle başlayarak taraftarına moral vermek istiyor. Karşısında ise 27 puanla 5. sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi hedefleyen Lyon var. Paulo Fonseca yönetimindeki konuk ekip, zor deplasmanda 3 puanı kucaklamayı planlıyor. Peki Monaco-Lyon maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?