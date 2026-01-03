Aston Villa-Nottingham Forest maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Villa Park'ta oynanacak Aston Villa-Nottingham Forest mücadelesi, ligin en formda takımlarından biri ile ligde kalma savaşı veren bir ekibi buluşturuyor. Ev sahibi Aston Villa'da, cezalarını tamamlayan Matty Cash ve Boubacar Kamara'nın takıma dönmesi Unai Emery'nin elini güçlendirirken, takımın en golcü ismi Morgan Rogers hücum hattının en büyük silahı olacak. Konuk ekip Nottingham Forest tarafında ise teknik direktör Sean Dyche, savunma disiplinini ön planda tutarak Chris Wood ve Ryan Yates gibi önemli eksiklerin boşluğunu kolektif bir oyunla doldurmaya çalışacak. Villa Park'ta bu sezon son 7 iç saha maçını kazanan Aston Villa'nın bu seriyi 8'e çıkarıp çıkaramayacağı merak konusu. İşte Aston Villa-Nottingham Forest maçının yayın bilgileri...

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aston Villa-Nottingham Forest maçı, 3 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Villa Park'taki mücadele, Türkiye saati ile 15.30'da start alacak.

Aston Villa-Nottingham Forest MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Premier Lig'in 20. haftasında oynanacak Aston Villa-Nottingham Forest maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Simon Hooper yönetecek.

Aston Villa-Nottingham Forest MUHTEMEL 11'LER

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Tielemans; McGinn, Rogers, Malen; Watkins

Nottingham Forest: Victor; Savona, Murillo, Milenkovic, Williams; Anderson, Dominguez; Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Jesus