Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda heyecan dorukta! Sudan, Burkina Faso ile karşı karşıya gelirken, Sudan'ın galibiyet hedefi, gruptan çıkma şansını artırmak için kritik önem taşıyor. Burkina Faso ise, averaj avantajıyla 2. sırada yer alarak bir puan alması durumunda son 16 turuna adını yazdırmak istiyor. Bu zorlu mücadelede hangi takımın galip geleceği merak konusu. İşte Sudan-Burkina Faso maçı canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler!

Sudan-Burkina Faso maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fas'ın Kazablanka şehrindeki tarihi Muhammed V Stadyumu, E Grubu'nun en stratejik doksan dakikasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Sudan, ikinci maçta Ekvator Ginesi'ni 1-0 mağlup ederek turnuvada hayata tutunurken, teknik direktör Kwesi Appiah'ın takımı bu kez daha dişli bir rakibe karşı savunma disiplinini ön planda tutacak. Diğer tarafta, Brama Traore yönetimindeki Burkina Faso ise, Cezayir karşısında aldığı şanssız mağlubiyeti telafi etmek ve Edmond Tapsoba liderliğindeki güçlü savunma hattıyla Sudan'a geçit vermemek niyetinde. Beraberliğin Burkina Faso'ya yettiği, Sudan'ın ise risk almak zorunda olduğu bu mücadelenin yayın bilgilerini sizler için derledik.

SUDAN-BURKİNA FASO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sudan-Burkina Faso maçı 31 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

SUDAN-BURKİNA FASO MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025 E Grubu 3. haftasında oynanacak Sudan-Burkina Faso mücadelesi, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SUDAN-BURKİNA FASO MUHTEMEL 11'LER

Sudan: Elneel; Barglan, Saeed Ahmed, Karshom, Khamis; Khidir, Omer, Taifour; Abdallah, Eisa, Abdelrahman

Burkina Faso: Koffi; Yago, Dayo, Tapsoba, Kouassi; Sangare, Ouedraogo, Zougrana; Traore, Kabore, Ouattara