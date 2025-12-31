Mozambik-Kamerun maçı ne zaman? Karşılaşmanın başlama saati ve kanalı!

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda heyecan devam ediyor! Mozambik, turnuvada tarihi bir an yaşamak için Kamerun ile karşı karşıya geliyor. Gabon'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan Mozambik, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor. Kamerun ise gruptan çıkmak için bir puana ihtiyaç duysa da liderlik için galibiyet peşinde. İşte Mozambik-Kamerun maçı yayın bilgileri...