Gabon, Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda son kez sahne alıyor. Fildişi Sahili ile yapacağı maç, Gabon'un turnuva macerasının sonunu belirleyecekken, Fildişi ise zirvede kalmak için kritik bir mücadele veriyor. Marakeş Büyük Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadelenin yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Gabon-Fildişi Sahili maçı detayları...

Gabon-Fildişi Sahili maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Marakeş Büyük Stadyumu'nda oynanacak Gabon-Fildişi Sahili mücadelesi, kağıt üzerinde iddiası kalmamış bir Gabon ile turnuvanın en büyük favorilerinden birini karşı karşıya getiriyor. Teknik direktör Thierry Mouyouma yönetimindeki Gabon, Aubameyang ve Denis Bouanga'nın liderliğinde güçlü rakibine sürpriz yaparak turnuvayı puanla kapatmak istiyor. Diğer tarafta, Emerse Fae idaresindeki Fildişi Sahili ise üst turu garantilemenin rahatlığıyla kadroda rotasyona gitmeye hazırlansa da Amad Diallo ve Wilfried Zaha gibi yıldızlarıyla hücum gücünden ödün vermeyecek. İşte Gabon-Fildişi Sahili maçının detayları...

Gabon-Fildişi Sahili MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gabon-Fildişi Sahili maçı 31 Aralık Çarşamba günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Gabon-Fildişi Sahili MAÇI HANGİ KANALDA?

AFCON 2025 F Grubu 3. haftasında, Marakeş Büyük Stadyumu'nda oynanacak Gabon-Fildişi Sahili maçı, Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gabon-Fildişi Sahili MUHTEMEL 11'LER

Gabon: Mbaba; Onfia, Moucketou-Moussounda, Lemina, Ekomie; Kanga, N'Dong; Babicka, Poko, Bouanga; Aubameyang

Fildişi Sahili: Y. Fofana; Doue, Koussounou, Ndicka, Konan; Kessie, Sangare, S. Fofana; Diallo, Bayo, Zaha